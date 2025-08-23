Православната църква почита днес паметта на Св. свщмчк Ириней, еп. Лионски. Св. мчк Луп. Преп. Флорентий (Отдание на Успение Богородично).

Ириней от дете бил посветен в учението на Исус.

Когато го ръкоположили за презвитер, заминал за Галия и заедно със свети Потин проповядвали божието слово. Двамата светии станали основатели на църкви в Лион и Виена, но били подложени на гонения.

Свети Ириней бил избран за епископ на Лион и написал книга, в която ясно изложил християнското учение и опровергал тезите на своите опоненти.

Оттогава светата църква го почита като един от най-великите отци на християнската вяра.

Днес имен ден празнуват всички с имената Витан, Вълкадин, Вълко, Вълкан, Въльо и Вълкана.