Многопрофилната детска болница „Света Анастасия“ в Бургас посреща педиатри от цялата страна, които ще се включат в ХХIV Научно-практическа педиатрична конференция на тема „Съвременни образни методи в педиатрията: Мултидисциплинарни решения за комплексна клинична оценка“.

Престижният научен форум ще се проведе в периода от 11 до 13 септември и ще събере на едно място водещи специалисти, обединени от общата кауза за развитие на съвременната педиатрична медицина и повишаване качеството на грижата за детското здраве.

Началото на конференцията ще бъде поставено с практическа ултразвукова сесия в педиатрията „От образа към диагнозата“, чийто домакин ще бъде високотехнологичната Многопрофилна детска болница „Света Анастасия“. По време на практическата програма ще бъдат представени, разгледани и обсъдени интересни клинични случаи от различни области на медицината, предоставяйки възможност за обмен на знания, опит и добри професионални практики.

Научната част на конференцията ще се проведе на 12 и 13 септември в хотел „България“. В нея ще вземат участие утвърдени професори и лекари, както и млади специалисти, представители на фармацевтични компании. Лекционната програма е структурирана в пет пленарни заседания, обединени от една обща и особено актуална тема – значението и ролята на съвременните образни методи в диагностиката и клиничната оценка на педиатричните пациенти, включително и на новородените.

Заседанията ще се проведат на 12 септември от 09:30 до 19:15 часа и на 13 септември – от 09:00 до 13:00 часа.

ХХIV Научно-практическа педиатрична конференция се организира от Педиатрично дружество – Бургас, с подкрепата на Община Бургас и МБАЛДБ „Света Анастасия“. Събитието е част от последователните усилия на институциите и медицинската общност за осигуряване на още по-качествена, съвременна и достъпна медицинска грижа за най-малките пациенти.