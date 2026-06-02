Петгодишно изследване на Родилно отделение в УМБАЛ Бургас доказва, че вагиналното раждане след предходно цезарово сечение (VBAC) е безопасна, ефективна и успешна алтернатива на рутинното повторно секцио. Акушер-гинеколозите д-р Антонио Душепеев, д.м. и д-р Златко Кироваков, д.м. публикуваха изчерпателен научен труд, базиран на проучването. Те анализират в детайли успеваемостта, факторите за успех и безопасността на опитите за вагинално раждане след едно или повече предходни цезарови сечения.

Резултатите категорично сочат, че при правилен подбор на пациентите и стриктно спазване на медицинските индикации, нормалното раждане след секцио е напълно достъпно и възможно и носи огромни ползи както за майката, така и за новороденото.

„Нормалното раждане след секцио не се практикува навсякъде. Имаме пациентки, които идват тук от други градове само заради факта, че при нас това е възможно. Не трябва да обричаме всяка жена с едно секцио зад гърба си на задължително повторно, каквато беше практиката доскоро. С въвеждането на стандартизирани, базирани на доказателства критерии и стриктен контрол, УМБАЛ Бургас успешно и безопасно намалява процента на повтарящите се цезарови сечения и дава шанс на жените за едно естествено и щастливо раждане“, споделят авторите на проучването.

Данните от изследването показват стабилни и високи нива на успешни вагинални раждания, които съответстват на най-добрите световни и европейски практики. В световен мащаб успеваемостта варира между 62.3% и 87.5% в зависимост от клиничните протоколи. Дори при жени с две предходни операции, успешното нормално раждане е напълно възможно и постижимо в рамките на 55% до 76.1% от случаите. Проучването разбива и дългогодишния мит за високата опасност от подобно раждане.

Акушер-гинеколозите идентифицират няколко водещи фактора, които гарантират успешен изход: наличие на поне едно нормално раждане в миналото, спонтанно начало на родилния процес, добра зрялост на шийката на матката, оптимален интервал между двете бременности, умерено тегло на майката и плода.

Успешният VBAC осигурява значително по-кратък болничен престой, много по-бързо възстановяване на майката и по-ниски разходи за здравната система. От психологическа и перинатална гледна точка, естественото раждане позволява незабавен контакт „кожа до кожа“ и ранно кърмене, което изгражда по-силна емоционална връзка и подобрява дихателната адаптация на бебето.

С издаването на този труд екипът на УМБАЛ Бургас затвърждава позицията си на водещ научно-практически център с единствения в областта сектор по патологична бременност. Болницата от години активно насърчава естественото раждане и пристъпва към секцио само при строги медицински показания. Оперативните раждания в болницата са 23% от всички – един от най-ниските проценти при сходни болници в страната.

Рецензентите на монографията – проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. и доц. д-р Павел Добрев, д.м. посочват, че трудът е ключова стъпка към модерното акушерство в България и препоръчват да бъде използван при разработване на клинични протоколи и стратегии за намаляване на повторни ненужни раждания, както и за информиран избор на бъдещите родилки.