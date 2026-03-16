

Благотворителните зумба събития, които се проведоха в 14 града едновременно, събраха над 11 000 евро дарения в подкрепа на фондация „Една от 8“.

Party in Pink™ Zumbathon® България 2026 гордо обявява резултатите от четвъртото си издание, което премина с огромна ангажираност и вълнуващи танци във всички нюанси на розовото. Тазгодишното събитие се проведе на 21 февруари 2026 г. на 16 локации в 14 града в България.

С близо 1000 участници и десетки зумба инструктори в София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Карнобат, Стара Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Приморско, Банско, Перник и Троян, тазгодишното розово парти показа огромната сила на обществената солидарност към жените с рак на гърдата. Въодушевлението и подкрепата от страна на всички, които застанаха зад организаторите на събитието – участниците, инструкторите и доброволците, изпълниха залите с любов, а събраните средства са на обща стойност 11 717 евро. Този значителен принос ще подпомогне мисията на фондация „Една от 8“ да осигурява подкрепа на засегнатите от рак на гърдата, както и на техните близки. Средствата ще бъдат използвани за безплатни консултации, психологическа помощ и практически грижи в подкрепа на жените с диагнозата.

Събитието обедини стотици хора – малки и големи, които танцуваха заедно във всички нюанси на розовото. В програмата се включиха и международно признати зумба презентъри, които разпалиха дансинга с вълнуващи хореографии. Еуфорията от споделения танц изпълни сърцата на всеки посетител с любов и надежда.

Организаторите на Party in Pink™ Zumbathon® България – Владимир Николов, Ваня Захариева и фондация „Една от 8“ изказват сърдечна благодарност към спонсорите на събитието – компаниите Новартис България, АстраЗенека България, MSD България, Рош България, Аксенчър България, L’Erbolario България, L’Occitane България, Изворна вода Роса за безценната им подкрепа за осъществяването на тези събития. Специални благодарности отправят и към медийните партньори Propaganda Group, OFFNews.bg, Edna.bg, GRAZIA, EVA, Dir.bg, P-news.eu, How2Plovdiv.com, ZaPernik.com, Regnews.net, Gramofona.com, Burgasinfo.com, VarnaNews.net, Varnae.bg, Zagora.bg, които споделиха информация за събитията в своите канали. Тяхното широко отразяване и усилия допринесоха значително за успеха на благотворителното зумба парти.

Огромният мащаб на Party in Pink™ Zumbathon® България 2026, както и впечатляващите резултати от събитието показват солидарния ни дух в борбата срещу рака на гърдата. Вдъхновени от успеха на изданието, обръщаме и поглед напред в очакване на следващото розово парти на 27.02.2027, за което организаторите имат още по-смели мечти.

Още веднъж изказваме най-искрените си благодарности на всички, които допринесоха за Party in Pink™ Zumbathon® България 2026 г. Заедно помагаме на засегнатите от рак на гърдата да продължат живота си пълноценно.

