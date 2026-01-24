В сезона на настинките и грипа много хора се обръщат към изпитани народни рецепти, предавани от поколение на поколение. Макар те да не заместват лекарските препоръки, народната медицина предлага естествени начини за подкрепа на имунната система и повишаване на устойчивостта на организма срещу вируси. Ето няколко:

Чай от липа и бъз

Липовият цвят и бъзът са сред най-предпочитаните билки в българската народна медицина. Чаят от тях се използва при първи симптоми на настинка – втрисане, отпадналост и леко повишена температура. Липата има затоплящо и успокояващо действие, а бъзът подпомага изпотяването и изчистването на токсините от организма.

За приготвяне: залейте една супена лъжица сушени цветове с гореща вода и оставете да престои 10 минути.

Мед, лимон и джинджифил

Тази комбинация е истинска класика за подсилване на имунитета. Медът има естествени антибактериални свойства, лимонът е богат на витамин C, а джинджифилът затопля тялото и подпомага защитните сили.

Може да приготвите топла напитка, като добавите настърган джинджифил, прясно изцеден лимонов сок и лъжица мед към чаша топла (не вряла) вода.