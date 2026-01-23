Министерството на здравеопазването публикува Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г.

Документът очертава за първи път в България цялостна рамка от мерки за ограничаване на антимикробната резистентност чрез координирани действия в областта на хуманната медицина, ветеринарната медицина и опазването на околната среда.

Програмата е разработена в съответствие с Глобалния план за действие срещу антимикробната резистентност на Световната здравна организация и Европейския план за действие срещу антимикробната резистентност (АМР). Тя се основава на принципа „Едно здраве“, който отчита взаимовръзката между здравето на хората, животните и околната среда.

Антимикробната резистентност представлява сериозна заплаха за общественото здраве, тъй като засяга ефективността на лечението на инфекциозните заболявания и води до повишена заболяемост, смъртност и разходи за здравната система.

Националната програма определя пет основни цели. Първата е Повишаване на обществената и професионална осведоменост и знания за рисковете от развитие на АМР чрез ефективна комуникация, образование и обучение. Втората е Повишаване и укрепване на базата от данни, знания и доказателства за АМР в страната, получени чрез наблюдение и изследване. Третата основна цел е Засилване на мерките по контрола и превенцията на инфекциите и намаляване на случаите на инфекции чрез превантивни действия, добри хигиенни практики и ефективни противоепидемични мерки. Четвъртата цел е оптимизиране на употребата на антибиотици при хора и животни, а петата – осигуряване на ефективно управление, координация, мониторинг и оценка на изпълнението на програмата.

Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г. е приета с решение на Министерския съвет на 21 януари 2026 г. и е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi