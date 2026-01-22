В Европейската седмица за профилактика на рака на маточната шийка у нас се провежда информационна кампания "Защити бъдещето им".

С последни промени

ваксинацията срещу HPV е възможна за момчета и момичета до 19 години.

"Много е важно да има кой да поставя ваксините в кабинета. Родителите трябва да знаят, че има такъв вирус и този вирус причинява рак, засяга и двата пола. Успяхме да разширим децата, обхванати по програмата", каза д-р Гергана Николова в ефира на "България сутрин".

Досега ваксинацията е била възможна при момчета до 14 години и момичета до 15, обхватът се разширява до 19-годишна възраст.

Няма ограничение като сезон за поставянето на ваксината.

"До 14 навършени години се поставят две дози през 6 месеца. След 15 до 19 години дозите са три - нулевия, втория и шестия месец. Няма ограничение дали е момче или момиче, важното е ваксинацията да бъде преди децата да имат сексуални контакти. Срещайки вируса, ще бъдат защитени от онкогенните щамове", обясни д-р Николова, която е сред съучредителите на Коалиция HPV.

Основната битка на специалистите е с антиваксърските настроения и да се преодолее страха.

"Някои казват, че ваксината ще промени генетичния материал. Други споделят за дочути странични ефекти - ще се стигне дотам неговото поколение да бъде тройно стерилно. Не се замислят, че няма как, ако има първо - да се стигне до второ и трето", даде пример главният координатор на Коалиция HPV.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя информира, че 8 от 10 човека през живота си ще срещнат HPV вируса по време на сексуален контакт. Не е сигурно колко от тях ще се заразят и ще развият заболяването. Но при някои, ако не са ваксинирани, ще се стигне до раково заболяване.

"Страхът от ваксината не трябва да ни спира, страхът от раковите заболявания трябва да е по-голям. Това е втората причина за смъртност при младите жени в България", алармира д-р Николова.

Елена Цонева-Папуджиева подчерта, че свободата в интернет създава заблуди. Информационната кампания "Защити бъдещето им" се води основно в социалните мрежи.

"Странни хора се изказват с "голямо познание" по определени въпроси по начин, по който заблуждават голяма част от обществото ни", категорична е съоснователят на Коалицията HPV.