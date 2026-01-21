На снимката: Д-р Христо Атанасов, д-р Денис Али, д-р Нурал Джамбазов с Валентин и съпругата му

Валентин Величков постъпва в клиниката по съдова хирургия на 13.01.2026г. с оплаквания от постоянни болки в левия крак. Той е незрящ. Има придружаващи заболявания – артериална хипертония, повишен холестерол, наследствени увреждания на ретината и др. В друго лечебно заведение преди време са му поставени стентове в артерията на бедрото, като след инцидент и падане стентовете са били деформирани.

Лекарите в ,Сърце и Мозък’ диагностицират тежко и напреднало нарушение на кръвообращението (исхемия) на долния крайник, довело до критично намаляване на притока на кръв към тъканите. Екипът от съдови хирурзи стига до заключение, че състоянието на съдовете застрашава живота на крайника и има реален риск от ампутация. Специалистите извършват прецизна оценка на състоянието на съдовете и взимат решение за оперативно възстановяване на кръвоснабдяването чрез реконструкция. Извършена е операция по метода in situ – автовенозен байпас, при който хирурзите използват вена на пациента в естественото ѝ положение в тялото. Този метод осигурява по-добро съответствие на диаметъра на увредения кръвоносен съд, нормален кръвоток и по-висока дългосрочна проходимост, особено при пациенти с тежко нарушено кръвообращение на крайниците. Това го прави златен стандарт и предпочитан метод при критична исхемия и висок риск от ампутация

Сложната хирургична интервенция продължава няколко часа и е извършена под непълна анестезия - пациентът е в съзнание по време на цялата операция. За да осигурят пълно обезболяване на долната част на тялото и комфорт за пациента, както и за да поддържат стабилни жизнени показатели, анестезиолозите използват леки седативни средства. Това спомага за по-бързо възстановяване без усложнения.

След операцията нормалният кръвоток към крайника е възстановен, състоянието стабилизирано и ампутацията избегната. Валентин е поставен под внимателно следоперативно наблюдение и подходяща медикаментозна терапия. След втория оперативен ден, с помощта на рехабилитатори мъжът е раздвижен в пълен обем.

61 годишният пациент с вълнение благодари на екипа в състав: Д-р Христо Атанасов (съдов хирург) и асистентите д-р Денис Али, д-р Александър Димитров, д-р Нурал Джамбазов (анестезиолог) и мед. сестра Янка Богданова и споделя: „Прекрасните млади лекари, които ме поеха, реагираха бързо и се отнасяха с търпение и уважение. Такива не съм срещал в друга болница! Благодаря им – те ми вдъхнаха надежда и са достоен пример за подражание!“.