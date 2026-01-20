Бургас е третата област, в която е обявена грипна епидемия. Временни противоепидемични мерки влизат в сила от 22 до 30 януари включително.

През този период се преустановяват:

присъствените учебни занятия;

извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях;

профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Ограничават се:

свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Тези мерки са в сила за още две области, като Варна удължава тяхното действие до 26 януари, а не до 20 януари, както първоначално се предвиждаше.

Другата област в обявена грипна епидемия е Добрич, където мерките важат до края на тази седмица.

През изминалата седмица 121 254 души в страната са потърсили лекарска помощ и са били прегледани заради симптоми на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Хоспитализирани са 4194 души.

Най-много засегнати от грип и ОРЗ има сред децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7670 заболели на 100 000 души население.

На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6108 заболели на 100 000 души население.