В предепидемични стойности по отношение на острите респираторни заболявания (ОРЗ) и грипа се намира Бургаска област. Това обяви д-р Мирослава Киселкова, директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" към Регионалната здравна инспекция в Бургас.

Миналата седмица са регистрирани 356 заболели. Това означава заболяемост над 180 на 10 000 души население – стойности, характерни за региона.

Епидемичният процес при ОРЗ и грип се проследява на т.нар. сентинелен принцип, при който се наблюдава около 10 процента от населението на областния град. Според д-р Киселкова към момента детските градини, яслите и училищата работят нормално, а противоепидемични мерки се въвеждат при достигане на епидемични нива.

В момента е нужно да се прилагат минимални мерки – да не ходим болни на работа, да избягваме контакт с болни хора, а при посещение на градски транспорт, търговски обекти или институции да се носят маски. Важно е и спазването на етикет при кихане и кашляне, за да не се разпространява инфекцията, подчерта тя, цитирана от БТА.

Стриктното спазване на тези препоръки може да се избегне рязко повишаване на заболяемостта.