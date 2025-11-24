Пациентски организации алармират, че се обсъжда промяна, според която ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им. Защо това не би било мярка срещу некоректните, а по-скоро заплаха за коректните? Защо не се смята, че това може да е решение на проблема, а че може да го задълбочи? Темата коментира членът на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването Ангелина Бонева пред Нова тв.

"Текстът е записан в преходни и заключителни разпоредби във внесения бюджет. Даже е приет на първо четене. Това е изцяло нарушение на всички права. Това създава правен абсурд, каша и хаос. Това обезсмисля цялата дигитализация в системата за контрол - именно за издаване на документи с невярно съдържание, т.е. с фалшиви диагнози", каза Бонева.По думите ѝ тези текстове "не са гаранция срещу злоупотреби". И обясни защо: "Първо, когато един гражданин кандидатства пред ТЕЛК комисия, той трябва да има причина за това. Документите, които се представят, са изключително сериозни — веднъж като протоколи, втори път като епикризи, като медицински документи, като декларация, която се подписва. След това комисията, приемайки документите му, установява дали те са достатъчни и дали ще искат още нещо. Освен това присъстват представителите от НОИ, които изискват документи от работодател и други такива. Тоест пациентът е длъжен да представи доста документи, които да дадат ход, за да бъде свикана комисия от специалисти предвид неговите проблеми и заболявания, за да може след това те да се произнесат. След като се произнесат, НОИ има две седмици, в които да изрази становище, с което да приеме това експертно решение или да го оспори. Когато не го приема, не казва защо. Казва, че не го приема. Това е задължителен срок по закон. Това е административен акт"."ТЕЛК не е само пенсия. ТЕЛК въобще не е пенсия. Експертното решение на ТЕЛК комисията е административен акт. Когато тези две седмици минат и НОИ не е оспорил решението, в чиято комисия е имало представител на НОИ и пациентът е изпълнил абсолютно всички изисквания, представяйки всички необходими документи, няма никаква причина НОИ изведнъж да се сети след една година, след две или до пет да му анулира решението", категорична е Бонева.

Според нея последствията след това са "абсурдни". "Ти нямаш ТЕЛК за пет години, ти нямаш експертно решение за пет години. Дори на онкоболни се дават експертни решения за една година. На хора с множествена склероза — за една година, за две години. Максимумът е до три. Пожизнените ТЕЛК-ове, които се дават с доста по-нисък процент предвид характера на заболяването. В този случай хаосът е пълен. Това е правен абсурд. Недопустимо е да се минава по този начин", обясни тя.

Последствията при оспорен ТЕЛК са връщане на пари. "Ще връщаш пари. Обаче ако починеш — кой ще върне парите? Междувременно, ако имаш веднъж ТЕЛК за една година, след това минаваш на друга комисия и получаваш решение за две години, после пак за една. Те могат за този период от пет години какво - да атакуват и трите решения ли? Говорим за реално болни хора. Това ли ще е икономията, с която да напълнят хазната? Защото тежко болният човек не е богаташ. Тежко болният човек, за да се яви пред такива комисии - му е опрял ножът в кокала и не отива там за „хапче турист“. Поставят го в ъгъла и се гаврят с него, защото правят първия бюджет в евро. Това не е сериозно", категорична е Бонева.

Когато НОИ прекрати действието на този административен акт - пациентът става длъжник. "Първо като осигуровки. Второ — той вече не може да получи необходимите документи от личния си лекар. Не може да направи PET скенер. Не може да отиде на диализа. Не може да си вземе лекарствата. Тоест губи не само пари — губи права. Нещата опират до зеления или синия стикер за паркиране за и без това орязаните места? Няма такова нещо", заяви тя.



Ето и отговора на Министерството на труда и социалната политика:

"Министерството иска да постигне повече справедливост в системата за хората с увреждания, като се осигури навременна и адекватна подкрепа на реално нуждаещите се и се спрат злоупотребите. В тази връзка, след разговори между министър Гуцанов и министър Кирилов, беше създадена работна група от експерти на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, която да даде предложения за постигане на повече справедливост в системата. Тя все още не е дала своите предложения. През последните години разходите за асистенти по механизма за лична помощ нарастват в пъти. От около 19 хиляди регистрирани лични асистенти през 2020 г., в момента те са около 90 хиляди. На този фон Социалното министерство все по-често получава сигнали за регистрирани като лични асистенти роднини на хора с увреждания, които дори не живеят в един и същ град с ползвателя на личната помощ".

"Аз говоря за коректните хора с ТЕЛК. Некоректните са за прокуратурата. Там да се занимават с тях. Със сигурност има некоректни. Но 14–15% са хората с тежки увреждания. Колко трябва да бъдат? Ние говорим за изключително сериозни диагнози и тежко положение. Икономията от това не е полезна за здравето и не решава проблема на задръстената система, която те самите са задръстили. Няма как по този начин да помогнеш на системата. Когато се разболееш преди пенсионна възраст, влизаш в социалната система. Колкото и да работиш след това — не излизаш от нея. Защото са те валидирали да си в социалната система. Има друг проблем — много възрастни хора да минават на ТЕЛК. Това са трудово-експертни комисии. Имаш сериозно неразбиране и много хора, които имат нужда", заяви Бонева.

Тя подчерта, че "идеята за петте години за ТЕЛК решенията" се "входира чрез министър Гуцанов". "Заобикаля се министърът на здравеопазването и се входира чрез МТСП с предложението на НОИ. При Министерството на здравеопазването до миналата седмица се говореше как комисиите ще имат достъп до електронните ни досиета, за да могат да проследяват реалното състояние на човек и по този начин да хванат нереални издадени документи. Ако не отговаряш на изискванията, не си взимаш лекарствата, не правиш изследвания, нямаш хоспитализации – това може да се проследи".

Бонева апелира към всички — да "не оставяме нещата така". "Тук възможностите за атакуване на текстовете са ограничени. Може да се самосезира прокуратурата, може да даде предписания омбудсманът и президентът Радев да наложи вето. Пред КС все още не може да се атакува - докато не се приеме. Ние ще направим всичко възможно да защитим пациентския интерес. Не ни интересува кой с какво се хвали, какво не е дочел, какво тайно е внесъл и колко „на тъмно“ е подписал. Няма да оставим тези неща така".