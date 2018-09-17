“Форд” навлезе в насрещното, заби се в два автомобила на пътя Каблешкото-Бургас

Лек автомобил “Форд Мондео” навлезе в насрещното и се заби в dwe koli, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на 16-ти септември около 20.06 ч. на пътя Каблешково - Бургас, на 140 м. преди отбивката за фабрика “Геотон - Бетонови изделия”. Водачът на лекия автомобил “Форд Мондео”, със софийска регистрация – Н.Д., 49-годишен от Бургас, навлязъл в лентата за насрещно движение, където блъска последователно лек автомобил “Фолксваген Бора”, с бургаска регистрация, управляван от 35-годишния Н.К. от Бургас и лек автомобил “Митцубиши Паджеро”, с бургаска регистрация, управляван от 56-годишния К.В. от Бургас. От катастрофата пострадал водачът на лекия автомобил “Фолксваген Бора” Н.К., който с контузия на гръдния кош, без опасност за живота, е прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение.