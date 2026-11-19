Българско семейство е продало новороденото си дете в Гърция, за да си купи автомобил втора употреба.

Полицията арестува четирима души - българското семейство, което си е продало детето, и семейството, което незаконно го е купило, предава БНР. Полицията в град Пиргос съобщава, че бебето е било на три дни и срещу 3500 евро родителите му го продават на друго семейство. С получените пари е закупена кола, установиха разследващите. Детето е родено в болницата в град Патра и е продадено в град Аспропиргос.

Случаят е разкрит, когато приемните родители се опитват да легализират детето с фалшиви документи.

Биологичният баща, който е български гражданин, е бил арестуван два пъти за кражби и е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.

Гръцките медии коментират, че вече човешкият живот е на цената на една стара кола.

Детето е настанено в болница и след това за него ще поемат грижи социалните служби.

Повдигнато е обвинение на четиримата задържани.