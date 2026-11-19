Днес се очаква да се състои срещата на президентите на Китай, Русия и Съединените щати в китайския град Шънджън.

Тристранната среща ще се проведе в кулоарите на форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), обединяващ 21 икономики от региона на Тихия океан, непосредствено преди неговия край днес, предаде БНР.

Точният час на разговорите между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп все още не е известен, както и темите, които ще бъдат засегнати.

Вероятно лидерите на трите най-големи ядрени сили в света ще обсъдят търговските отношения помежду им и развитието на изкуственият интелект, както и военните конфликти по света с акцент Иран и Украйна.

Вчера китайският президент проведе двустранни разговори поотделно и с руския, и с американския държавен глава, които от своя страна си размениха любезности на организираната от Си Дзинпин снощи гала вечеря с участието на редица високопоставени гости.

Тя се проведе, след като той лично посрещане на Доналд Тръмп на летището в Шънджън, където Си Дзинпин откри по-рано официално форума на АТИС с реч, последвана от обръщение към присъстващите и от Владимир Путин, който сподели, че очаква днешната тристранната среща да бъде “изключително полезна”.

А от приема снощи беше разпространена обща снимка, в центъра на която от двете страни на китайския президент са застанали почетните му гости от Москва и Вашингтон.