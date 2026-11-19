Депутатите ще обсъдят новото териториално деление на България и актуализирането на правилата за регионално планиране.

От 1 януари следващата година се променят броят и териториалният обхват на регионите за планиране. Посоката е окрупняване, предава БНР.

Създават се 4 нови региона - Столичен, който съвпада със Столична община, Северен с 11 области в него (Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра), Източен - с 6 области (Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол) и Южен - с 10 (София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали).

Във връзка с новото райониране се предвижда намаляване броя на регионалните съвети за развитие от шест на четири и съответните организационни промени.

Тези изменения са записани в Закона за регионалното развитие и ще бъдат обсъдени на първо четене.

Окончателно ще бъдат приети промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Така изискванията за регистрация на дейности по производство, преработване и употреба се прехвърлят от наредба в закон. Предвид спецификата на химическите вещества и това, че те могат да бъдат използвани не само за мирни цели, се създава публичен регистър за регистрираните лица.

На първо гласуване влизат и три законопроекта за промени в Закона за водите. Сред предложенията е създаване на облекчен режим за водовземане от язовири-общинска собственост и уведомителен режим при водовземане от р. Дунав за нуждите на напояването, както и концентриране на контрола по всички компоненти на околната среда в РИОСВ.

В дневния ред е включено и първо четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата.