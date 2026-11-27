Все повече хора използват ChatGPT и други инструменти с изкуствен интелект за ежедневни задачи, от писане на съобщения до получаване на медицински или финансови съвети. Но експертите по киберсигурност предупреждават, че информацията, въведена в разговорите с чатботове, може да представлява риск за поверителността. Те са идентифицирали пет категории данни, които трябва да бъдат защитени, и обясняват какво могат да направят потребителите, ако вече са разкрили чувствителна информация.

Изкуственият интелект се е превърнал в част от ежедневието на милиони хора. Проучване, проведено от Центъра "Imagining the Digital Future" в университета Елон, показва, че около половината американци вече използват технологии, базирани на изкуствен интелект. Популярността на тези инструменти се обяснява и с лекотата, с която потребителите могат да получат информация, препоръки или помощ при решаване на лични проблеми.

Разговорите с чатботове обаче могат да съдържат данни, които трябва да бъдат защитени. Според анализ, публикуван от HuffPost и поет от Yahoo, специалистите по компютърна сигурност препоръчват повишено внимание, когато потребителите въвеждат поверителна информация в ChatGPT, Gemini, Claude или други подобни системи.

Проучване на Станфордския институт за човекоцентриран изкуствен интелект, което анализира политиките за поверителност на шест основни разработчици на системи с изкуствен интелект, идентифицира важни разлики по отношение на използването на разговори за подобряване на моделите и периодите на съхранение на данни. Практиките обаче се различават между доставчиците, продуктите и потребителските настройки, съобщава Yahoo News.

1. Лични данни, които позволяват идентифицирането на дадено лице

Първата категория информация, която експертите препоръчват да не се въвежда в чатботовете, е тази на личните данни. Те включват пълно име, домашен адрес, телефонен номер, идентификационни кодове и поредица от официални документи, като паспорт или шофьорска книжка. Джордж Ал-Кура, специалист по информационна сигурност и създател на подкаста "Bare Knuckles and Brass Tacks", предупреждава, че разкриването на тази информация може да създаде рискове от кражба на самоличност, фишинг атаки или неоторизирано използване на данни.

Опасността не се отнася само до информацията, въведена директно в разговори. Документите, качени за анализ, също могат да съдържат лични данни. Например, човек, използващ изкуствен интелект за подобряване на автобиографията си, първо трябва да премахне идентифицираща информация, която не е необходима за тази дейност.

2. Интимни подробности за личния живот и взаимоотношения

Експертите също така обръщат внимание на много личната информация, която потребителите споделят с чатботовете. За разлика от търсачката, асистентът с изкуствен интелект позволява подробни разговори и може да отговаря в стил, близък до човешката комуникация. Тази функция може да накара потребителите да предоставят повече подробности, отколкото биха го направили в други дигитални контексти.

Ашли Касован, директор на Центъра за управление на изкуствения интелект в Международната асоциация на професионалистите по поверителност, обяснява, че разговорното взаимодействие може да създаде преувеличено впечатление за поверителност. Информацията за взаимоотношения, поведение, емоционално състояние или семейни проблеми може да бъде особено чувствителна. Специалистите предупреждават, че подобни разговори не се ползват автоматично от същите форми на правна защита, както дискусиите с професионалисти, обхванати от законови задължения за поверителност.

Експертът по киберсигурност Джордж Камиде счита използването на чатботове като заместител на терапевти или близки лични взаимоотношения за тревожно.

3. Медицински досиета и здравна информация

Друга важна категория са медицинските данни. Според проучване на KFF от 2024 г., един на всеки шест възрастни американци е използвал чатботове с изкуствен интелект за здравна информация и препоръки поне веднъж месечно. Тези инструменти могат да бъдат полезни за обяснение на медицински термини или за подготовка на въпроси за консултация.

Използването им обаче е свързано както с рискове за поверителността, така и с възможността за получаване на неточни отговори. Д-р Рави Парих, директор на Лабораторията за сътрудничество между човека и алгоритмите в университета Емори, обясни пред The ​​New York Times, че повечето чатботове с общо предназначение не подлежат автоматично на същите задължения за поверителност, както американските доставчици на здравни услуги, регулирани от HIPAA.

Експертите препоръчват премахването на идентифициращи данни от медицинските досиета, преди да ги въвеждат в обща услуга с изкуствен интелект. Потребителите също трябва да проверят политиките за поверителност на използваната услуга, тъй като някои специализирани здравни продукти може да имат различни правила и механизми за защита.

4. Поверителна информация на работното място

Използването на изкуствен интелект на работното място може да увеличи производителността, но може също да създаде проблеми, когато служителите въвеждат вътрешна информация във външни системи. Експертите препоръчват да не се качват поверителни бизнес документи, бази данни на клиенти, вътрешни отчети, защитен изходен код или информация, обхваната от споразумения за неразкриване.

Според специалиста Джордж Ал-Кура, въвеждането на такива данни може да наруши договорните задължения или правилата за вътрешна сигурност, в зависимост от условията, при които се използват инструментите с изкуствен интелект. Проблемът може да възникне дори когато служителят възнамерява само да обобщи документ, да подобри отчет или да провери част от него. Специалистите препоръчват използването на анонимизирани версии на документи и проверка на фирмените политики, преди да се прибегне до използването на чатбот.

5. Банкови данни и финансова информация

Последната категория, посочена от експертите, е финансовата информация. Номера на банкови карти, данни за сметки, фишове за заплати, данъчни декларации и други финансови документи могат да съдържат информация, която би могла да бъде използвана злонамерено в случай на неразрешено разкриване. ИТ отделите на Университета на Кентъки препоръчват да се избягва въвеждането на такива данни в чатботове. Специалистите предупреждават, че ако финансова информация попадне в ръцете на неоторизирани лица, тя може да бъде използвана за измами, изнудване или атаки чрез социално инженерство.

Подобна атака може да бъде персонализирана чрез използване на реални данни за доходите на дадено лице, неговите банкови институции или финансова активност. При общи финансови въпроси потребителите могат да използват хипотетични примери или анонимизирани данни, без да разкриват реална информация за своите сметки.

Какво да направите, ако вече сте въвели чувствителна информация в ChatGPT?

Експерти, цитирани от HuffPost, препоръчват няколко мерки за ограничаване на рисковете. Една от тях е изтриването на разговори, съдържащи чувствителна информация, за да се намали рискът от разкриване на данни в случай на компрометиране на акаунта.

Изтриването на разговор обаче не гарантира незабавното премахване на всички копия на данните и не може да отмени вече извършеното им използване.

Друга мярка е проверката на настройките за поверителност. В зависимост от платформата и типа акаунт, потребителите могат да имат възможност да ограничат използването на разговорите за подобряване на моделите, да контролират историята на чатовете или да променят опциите за съхранение на информация.

Експертите също така съветват да се използват псевдоними вместо реални имена, както и точната информация да се заменя с общи описания. Например, вместо името на пациент или медицинско заведение, може да се използва обща формулировка, която е достатъчна за разбиране на проблема. Експерти призовават за по-строги правила за защита на данните.

Изследователи от Института за изкуствен интелект, ориентиран към човека, към Станфордския университет смятат, че отговорността за защитата на данните не трябва да пада единствено върху потребителите. Те препоръчват подобряване на регулациите за поверителност, изискване на изрично съгласие за обучението на моделите и въвеждане на автоматизирани механизми за филтриране на лични данни.

Джордж Камиде посочва, че развитието на изкуствения интелект налага по-внимателен подход към дигиталната сигурност и етиката. Тъй като чатботовете стават все по-способни да имитират стила на човешкия разговор, потребителите може да забравят, че си взаимодействат с компютърни системи, а не с хора, които по дефиниция имат задължения за професионална поверителност.