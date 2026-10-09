Четирима души са загинали при тежка катастрофа, станала край Плевен снощи.

Сигнал за произшествието, възникнало на пътя Плевен – село Ясен, е постъпил около 22:55 часа. Образувано е досъдебно производство с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието, което продължава и към момента.

На този етап е установено, че лек автомобил „Опел“, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока Плевен – село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещия се лек автомобил „БМВ“.

Загинали са водачът на автомобила „БМВ“ – 18-годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали са и пътници в другия автомобил – момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на 20 години, който е бил на задната седалка.

Шофьорът е настанен за лечение в плевенска болница.

От болница „Д-р Георги Странски“ съобщиха за БТА, че пострадалият е настанен в Клиниката по неврохирургия, в стабилно състояние.