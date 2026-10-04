Първото лице, намерило трупа на бизнесмена Илиян Филипов, е 30-годишната Людмила Райчева, с която той е поддържал близки отношения. Това стана ясно в съдебната зала от думите на съдия Петко Минев, който остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството.

Час преди престъплението Райчева се прибрала в жилището си. На петия етаж тя се засякла с маскиран мъж с качулка, който държал пистолет. Жената веднага се обадила на Филипов, който бил наблизо. Въпреки предупрежденията ѝ, той влязъл в сградата. Според представените в съда данни от камерите, в 1,01 часа е запечатано пристигането на пострадалия. По данни на съдията, Райчева чула изстрел, слязла на първия етаж и открила Филипов окървавен.

Маршрутът на извършителя е проследен детайлно чрез видеокамери, стана ясно още в залата. Съдия Минев посочи, че между 1,18 и 1,20 часа мъжът е заснет да слиза от автомобил, преоблечен, и на два пъти да изхвърля вещи в контейнери, включително бели маратонки. По-късно обувките са намерени, след като друг мъж ги извадил от кофата и ги продал за 2 евро на квартален вулканизатор, като грайферът им съвпада напълно със следите, оставени на местопрестъплението.

Според съда, на един от записите извършителят е без маска и е разпознат от криминалисти като Славчо Мегеров. Съдия Минев подчерта, че е налице верига от взаимно допълващи се косвени доказателства, които обосновават задържането. Относно мотива, магистратът обясни, че свидетели посочват неуредени финансови отношения между Мегеров и Филипов, свързани с нерегламентирани спортни залагания, като споровете датират отпреди 10 дни до две седмици.