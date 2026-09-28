Общо 30 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, и осем под въздействието на наркотици, са установени през изминалото денонощие. Данните са от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

От заловените с алкохол шофьори 17 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 са шофирали с над 1,2 промила. Двама водачи са отказали да бъдат тествани с дрегер. При проверките за наркотични вещества или техни аналози са засечени осем нарушители, като други двама не са се съгласили да дадат проба.

В рамките на акцията през изминалия ден са проверени 16 986 моторни превозни средства, както и 19 975 водачи и пътници. За констатираните административни нарушения органите на реда са съставили 5173 фиша и 392 акта. Основен акцент в проверките остава недопускането на управление на автомобили от неправоспособни шофьори и такива, употребили алкохол или дрога.