29-годишна жена - майка на две деца, е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици – марихуана, хапчета и бял прах. А според криминалисти сред предполагаемите й клиенти са хора на различни възрастни.



Жената е заловена пред забавачница в столичния квартал „Хиподрума“. Акцията е проведена от служители на СДВР и Шесто РУ след получена оперативна информация за незаконната дейност.



Районът е бил поставен под наблюдение, а около 12:15 часа полицаи спрели за проверка автомобила й.



При първоначалния разговор жената признала, че се занимава с разпространение на наркотици от около месец. Жената е криминално проявена за кражби. Предстои да бъде установено дали е шофирала под въздействието на наркотични вещества и какъв е произходът на намерената дрога.



