Високоспециализираните образни изследвания се извършват и на амбулаторни пациенти, включително по НЗОК при съответните медицински показания и необходимото направление

Какво стои зад продължителната болка? Има ли промяна, която трябва да бъде проследена? Колко е разпространена и налага ли лечение? Отговорът на тези въпроси често започва с образната диагностика.

Съвременните КТ и ЯМР изследвания дават на лекаря детайлна информация за органи, тъкани и кръвоносни съдове, а в редица случаи позволяват да бъдат установени промени още преди те да са дали категорична клинична картина. В МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас тази диагностика се извършва с апаратура от най-висок клас, а възможностите ѝ са достъпни и за пациенти, които не са хоспитализирани в болницата.

За възможностите на съвременната образна диагностика разговаряме с д-р Светомир Чакъров, началник на Отделението по образна диагностика в МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас и доктор по медицина. През 2023 г. той защитава дисертация в Медицински университет – Варна, посветена на ролята на КТ и МР ентероколографията при диагностиката и проследяването на болестта на Crohn.

Една от темите, върху които д-р Чакъров акцентира, са заболяванията на тънкото черво. Причината е, че част от него не може да бъде огледана директно с гастроскопия или колоноскопия, а симптомите невинаги насочват веднага към конкретна диагноза.

Продължителни или повтарящи се коремни болки, хронична диария, подуване, необяснима загуба на тегло, съмнение за възпалително заболяване, кървави изхождания, стеснение или чревна непроходимост могат да наложат по-детайлно изследване.

При съмнение за болест на Crohn например е важно да се оцени не само самото черво, но и тъканите около него и евентуалните усложнения. КТ и МР ентерографията позволяват да бъдат установени възпаление, стеснения, фистули, абсцеси и други промени. МР ентерографията е особено ценна при пациенти, които се нуждаят от многократно проследяване, тъй като не използва йонизираща радиация. КТ от своя страна е бърз метод с висока пространствена детайлност. И двете изследвания се извършват в МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас.

Друга област, върху която д-р Чакъров насочва вниманието, е диагностиката на заболяванията на простатата и в частност ракът на простатата – едно от най-често диагностицираните онкологични заболявания при мъжете в света. В ранните си стадии то често протича без ясни симптоми, затова проследяването на простатно-специфичния антиген (PSA) и консултацията с уролог при наличие на рискови фактори имат важно място за навременното му откриване.

При повишени или нарастващи стойности на PSA може да се наложи образно изследване. Мултипараметричният ЯМР на простатата позволява да бъдат локализирани подозрителни зони и предоставя важна информация при преценката за последваща биопсия или лечение.

Образната диагностика има ключово място и в две от силно развитите направления на „Сърце и Мозък“ – кардиологията и неврологията. С КТ могат да бъдат изследвани коронарните артерии и други кръвоносни съдове, а при подходящи показания магнитният резонанс дава подробна информация за сърдечния мускул и тъканите. При неврологични симптоми КТ позволява бърза оценка на мозъка при спешни състояния, докато ЯМР дава детайлна информация за мозъчната тъкан при редица заболявания.

Тези високоспециализирани изследвания са достъпни на място в Бургас, без да се налага пациентите да пътуват до друг град. Апаратурата на болницата е от най-висок клас и отговаря на съвременните европейски стандарти, което позволява извършването на изследвания, достъпни в ограничен брой лечебни заведения в страната.

И тук има една важна информация за пациентите – за да използват възможностите на образната диагностика в „Сърце и Мозък“, не е необходимо да бъдат хоспитализирани в болницата. След лекарска преценка за необходимостта и вида на изследването, при съответните медицински показания и необходимото направление част от специализираната диагностика може да бъде извършена по НЗОК.

След изследването пациентът може да продължи консултацията си със специалист от съответната област – кардиолог, невролог, неврохирург, гастроентеролог, хирург, уролог и други. Именно тук е предимството на диагностиката в многопрофилна болница – резултатът може да бъде разгледан в контекста на цялостното състояние на пациента и да послужи за последващата медицинска преценка.

Възможностите на отделението включват КТ и ЯМР на мозък и гръбначен стълб, сърце и кръвоносни съдове, КТ и МР ангиография, изследвания на гръден кош, корем и малък таз, стави и крайници, както и специализирани изследвания като КТ и МР ентерография и мултипараметричен ЯМР на простатата.

А когато прецизната диагностика и медицинската експертиза са на едно място, лекарят разполага с необходимата информация, за да вземе най-доброто решение за своя пациент.