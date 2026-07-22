Нов, втори оглед извършиха днес криминалисти на автомагистрала „Тракия“ на мястото, където на 10 юли тежкотоварен камион катастрофира, като скъса разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При инцидента загина един човек, а други двама бяха ранени.

Следствената група направи нови замервания на място на автомагистрала „Тракия“ (312-и км). За да бъде извършен огледът, магистралата беше затворена и в двете посоки в отсечката от пътен възел „Карнобат“ до пътен възел „Зимница“. Трафикът се пренасочваше по отсечката Петолъчката – Карнобат – Бургас.

Към този момент магистралата е отворена и трафикът се осъществява нормално.

Шофьорът на камиона, 56-годишният Ангел Илиев, е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост и на средни телесни повреди.

На 20 юли Апелативният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“ с електронно наблюдение.