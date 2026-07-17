Наближават любимите дни не само на гостите на Бургас, но и на бургазлии. Уикендът в морският град е много повече отплаж и разходки в Морската градина – той е калейдоскоп от музикални, театрални, спортни и културни преживявания.

Тази седмица Община Бургас ви кани и на едно литературно събитие, което със сигурност ще се радва на пълна зала в Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Срещата, посветена на творчеството на Елена Феранте „Майки, дъщери, гениални приятелки“ ще се проведе на 17 юли (петък) от 18:30 часа. Входът е свободен.

Остров Света Анастасия също ще бъде „гореща“ точка на летни забавления – можете да избирате между музикалното пътешествие „Любов без превод“ на Държавна опера – Бургас и концерт на магичната Белослава.

Едно от най-любимите и зареждащи музикални събития – Джаз в Бургас започва своето 13-ото издание тази седмица. В дните от 17 до 19 юли в Експозиционен център „Флора“ за вас настроение и спомени ще създават Александра Петкова, R.S. RIVERMAN

„ЕTERNAL SYNERGY”, Стелла Михалева, Леков и Карагеоргив, Програмата за всички дни на фестивала през юли и август можете да видите тук: https://www.facebook.com/events/1329249175816856/1329249195816854/

Ако сте любители на бойните спортове, този уикенд Бургас ще е арена на зрелищно събитие. На 18 юли спортна зала „Младост“ в Бургас ще бъде домакин на едно от най-мащабните събития за годината - MAX FIGHT 66. На ринга ще се качат български шампиони и международни звезди, сред които ще бъде и Борислав Велев – Рой. На 17 юли – петък, от 11:00 ч., на площада пред сградата на Община Бургас ще се проведе официалният кантар на бойците при вход свободен за зрителите.

Програмата по дни и часове:

17 ЮЛИ /ПЕТЪК/

18:30 часа

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас

„МАЙКИ, ДЪЩЕРИ, ГЕНИАЛНИ ПРИЯТЕЛКИ ...В СВЕТА НА ЕЛЕНА ФЕРАНТЕ“

19:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Зала 2

„КОЛКО ВКУСНО“ – куклен спектакъл (3+)

Представя Държавен куклен театър - Бургас

Билети: burgaspuppets.com или на място

21:00 часа

остров Света Анастасия

„ЛЮБОВ БЕЗ ПРЕВОД“

Представя Държавна опера Бургас

Билети, информация и резервация: +359882 004124

18 ЮЛИ /СЪБОТА/

20:00 часа

Летен театър – Бургас

MAXIM GALKIN IN BURGAS!

Билети: besteventseurope.com

21:00 часа

остров Света Анастасия

КОНЦЕРТ НА БЕЛОСЛАВА

Билети, информация и резервация: +359882 004124

19 ЮЛИ /НЕДЕЛЯ/

18:30 часа

Летен театър – Бургас

„ЖИВОТ, ИЗПЪЛНЕН С ПЕСЕН“ – КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ НА МАРИЯ МАРКОВА – ХАЛАЧЕВА

Вход свободен

Информация за всички събития в града може да откриете в info.gotoburgas.com и www.burgas.bg