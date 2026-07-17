Наближават любимите дни не само на гостите на Бургас, но и на бургазлии. Уикендът в морският град е много повече отплаж и разходки в Морската градина – той е калейдоскоп от музикални, театрални, спортни и културни преживявания.
Тази седмица Община Бургас ви кани и на едно литературно събитие, което със сигурност ще се радва на пълна зала в Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Срещата, посветена на творчеството на Елена Феранте „Майки, дъщери, гениални приятелки“ ще се проведе на 17 юли (петък) от 18:30 часа. Входът е свободен.
Остров Света Анастасия също ще бъде „гореща“ точка на летни забавления – можете да избирате между музикалното пътешествие „Любов без превод“ на Държавна опера – Бургас и концерт на магичната Белослава.
Едно от най-любимите и зареждащи музикални събития – Джаз в Бургас започва своето 13-ото издание тази седмица. В дните от 17 до 19 юли в Експозиционен център „Флора“ за вас настроение и спомени ще създават Александра Петкова, R.S. RIVERMAN
„ЕTERNAL SYNERGY”, Стелла Михалева, Леков и Карагеоргив, Програмата за всички дни на фестивала през юли и август можете да видите тук: https://www.facebook.com/events/1329249175816856/1329249195816854/
Ако сте любители на бойните спортове, този уикенд Бургас ще е арена на зрелищно събитие. На 18 юли спортна зала „Младост“ в Бургас ще бъде домакин на едно от най-мащабните събития за годината - MAX FIGHT 66. На ринга ще се качат български шампиони и международни звезди, сред които ще бъде и Борислав Велев – Рой. На 17 юли – петък, от 11:00 ч., на площада пред сградата на Община Бургас ще се проведе официалният кантар на бойците при вход свободен за зрителите.
Програмата по дни и часове:
17 ЮЛИ /ПЕТЪК/
18:30 часа
Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас
„МАЙКИ, ДЪЩЕРИ, ГЕНИАЛНИ ПРИЯТЕЛКИ ...В СВЕТА НА ЕЛЕНА ФЕРАНТЕ“
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Зала 2
„КОЛКО ВКУСНО“ – куклен спектакъл (3+)
Представя Държавен куклен театър - Бургас
Билети: burgaspuppets.com или на място
21:00 часа
остров Света Анастасия
„ЛЮБОВ БЕЗ ПРЕВОД“
Представя Държавна опера Бургас
Билети, информация и резервация: +359882 004124
18 ЮЛИ /СЪБОТА/
20:00 часа
Летен театър – Бургас
MAXIM GALKIN IN BURGAS!
Билети: besteventseurope.com
21:00 часа
остров Света Анастасия
КОНЦЕРТ НА БЕЛОСЛАВА
Билети, информация и резервация: +359882 004124
19 ЮЛИ /НЕДЕЛЯ/
18:30 часа
Летен театър – Бургас
„ЖИВОТ, ИЗПЪЛНЕН С ПЕСЕН“ – КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ НА МАРИЯ МАРКОВА – ХАЛАЧЕВА
Вход свободен
Информация за всички събития в града може да откриете в info.gotoburgas.com и www.burgas.bg
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