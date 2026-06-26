Служители на сектор „Издирване“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и на ОД на МВР-Бургас задържаха полски гражданин, обявен за международно издирване чрез Шенгенската информационна система, съобщиха от МВР.

35-годишният мъж е издирван с цел арест и предаване/екстрадиция въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в град Рибник, Полша.

Той е осъден на четири години лишаване от свобода за притежание и разпространение на наркотични вещества, нарушаване на наложена забрана, причиняване на телесна повреда, неизпълнение на полицейско разпореждане и възпрепятстване на държавен служител при изпълнение на служебните му задължения.

След постъпила в сектор „Издирване“ при ГДНП информация от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ бяха предприети множество оперативно-издирвателни мероприятия.

В резултат на проведените действия снощи мъжът е установен пред търговски обект в бургаския квартал „Сарафово“.