Бургазлията Георги Милтиядов, който само преди дни триумфира на конкурса „Бургас и морето“ с песента „Слънчево момиче“ и спечели Наградата на публиката, отново ще застане в светлината на прожекторите. Днес ,17 август талантливият диригент, пианист и композитор ще бъде една от водещите фигури в грандиозния концерт ABBA SYMPHONIE на Морска гара – Бургас.

Събитието е част от програмата на Boom Summer Fest, който ще се проведе от 14 до 23 август и ще предложи театрални постановки, концерти, подкасти на открото и много семейни забавления.



Милтиядов е диригент на Плевенската филхармония и автор на част от впечатляващите симфонични аранжименти, които ще вдъхнат нов живот на най-големите хитове на легендарната шведска група ABBA.

Под открито небе на сцената ще блеснат Люси Дяковска, Милица Гладнишка и музикантите от Плевенската филхармония, които ще представят впечатляващ симфоничен спектакъл. Публиката ще се наслади на вечните хитове „Mamma Mia“, „Money, Money, Money“, „Take a Chance on Me“, „Gimme! Gimme! Gimme!“, „Waterloo“ и „Dancing Queen“, облечени в нови, богати оркестрови аранжименти.

След успеха си на „Бургас и морето“ Георги Милтиядов се среща отново с бургаската публика с проект от световна класа, който обещава незабравима вечер, изпълнена с музика, емоции и магията на ABBA под звездите на Морска гара.