До края на следващата година трябва да бъдат готови идейният проект и подробният устройствен план за автомагистрала „Черно море“, след което ще бъде търсена възможност за изграждането ѝ чрез концесия. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при посещението си в Добрич.

Министърът разговаря с областния управител Руслан Томов и кметовете на общините в областта, като сред основните теми на срещата беше състоянието на пътната инфраструктура.

„Нашите намерения са до края на следващата година да имаме идеен проект и подробен устройствен план и след това да се търси възможност за концесия“, каза Шишков.

По думите му автомагистрала „Черно море“ е фундаментално важна за подобряване на транспортната свързаност на Добрич и целия регион. В момента значителна част от трафика, който би трябвало да се поема от автомагистрала, преминава по второкласната пътна мрежа.

„В момента ние имаме трафик, който е за магистрала, и го пускаме по второкласни пътища“, посочи министърът.

Според него изграждането на големите инфраструктурни обекти ще намали натоварването върху второкласните и третокласните пътища и ще позволи след ремонтите те да бъдат запазени в добро състояние за по-дълъг период.

Шишков каза, че към момента няма цялостен проект за автомагистрала „Черно море“, поради което първата задача е проектирането на трасето.

„Просто ще трябва да проектираме бързо и след това да я предложим на концесия“, каза той и изрази очакване, че към проекта ще има инвеститорски интерес.

Министърът обясни, че съществуват различни модели за концесиониране. Един от вариантите е частният инвеститор да изгради инфраструктурата и да получава възнаграждение чрез общ механизъм за използването на автомагистралите, без това непременно да предполага изграждането на физически пунктове за плащане.

По думите му подобен подход би позволил големи инфраструктурни проекти да бъдат реализирани без пряко финансиране на цялата инвестиция от държавния бюджет и би могъл да ускори изграждането им.

Шишков посочи, че автомагистрала „Черно море“ е част от европейски транспортен коридор и реализацията ѝ ще има значение както за свързаността на Добрич, така и за икономическото развитие на региона.

На срещата е обсъдено и състоянието на републиканската пътна мрежа в област Добрич. За пътищата в най-тежко състояние ще бъдат подготвяни проекти за основен ремонт, а за останалите ще се предвиждат текущи и превантивни ремонти.

„На пътища, които са в много лошо състояние, се правят основни ремонти, на другите пътища се правят текущи ремонти“, каза Шишков.

Според министъра проблемите с пътната инфраструктура в областта са резултат от натрупвано с години изоставане, като при планирането на ремонтите приоритет трябва да получат участъците в най-тежко състояние.