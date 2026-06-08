Тежка верижна катастрофа парализира напълно движението по главния път от Бургас в посока квартал „Сарафово“. Инцидентът станал на пътя Бургас – Поморие, в близост до моста при Сарафово, а заради злополуката се е наложила реорганизация на цялостното движение на автобусите от междуградския транспорт“

След сблъсъка пътят към Бургас буквално е блокиран, а опашката от автомобили и рейсове достига няколко километра.

На място е изпратен полицейски екип, който регулира движението, но въпреки това трафикът е силно затруднен. Колоната от автомобили се придвижва изключително бавно, а на места движението е напълно спряло.

Към момента няма официална информация за състоянието на участниците в катастрофата и дали има сериозно пострадали. Полицията продължава работата на мястото на инцидента. Причините за катастрофата се изясняват.