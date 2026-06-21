Националната мюсюлманска конференция избра д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет.

Кандидатите за главен мюфтия бях двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник-главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Двама бяха и кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

По време на конференцията Ведат Ахмед и Мурад Бошнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване.

Кандидатурите на д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и на д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет са издигната от няколко районни мюфтийства, сред които са Благоевград, Варна, Кърджали, Пазарджик, Русе, Силистра.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, а Средното – в духовно училище „Нювваб“ в Шумен, показва справка в официалния сайт на Мюсюлманското изповедание. През 2002 г. се дипломира от Висшия ислямски институт в София.

През 2001 г. взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 г. изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в Омуртаг, се посочва в сайта.

Завършва магистратурата си през 2007 г. в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“. От 2008 до 2010 г. работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 г. е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия, се посочва още в сайта на институцията.