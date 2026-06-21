ГЕРБ все още не е взела решение кого ще подкрепи на президентските избори, като в момента анализира възможни варианти за „най-силната център-дясна кандидатура“. Темата за вота за държавен глава навлезе в дневния ред, след като от „Демократи за силна България“ (ДСБ) я поставиха за обсъждане.

Според Владислав Горанов е необходим предварителен разговор между политическите сили в център-дясното пространство, преди да се обсъждат конкретни имена. „Хубаво още преди анонсите за конкретен кандидат да има разговори между всички, които претендират да са център-дясно. Такъв не се състоя“, заяви той. Горанов добави, че партията осъзнава, че обща кандидатура има по-големи шансове за успех.

Идеята за консолидация вдясно не е нова. Още миналото лято бившият премиер Иван Костов коментира, че е възможна общя кандидатура на ГЕРБ и ПП-ДБ. Настоящият президентски мандат изтича през 2027 г.

От „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също посочиха, че е рано да се говори за имена и подкрепа. Двете формации имат споразумение за издигане на единен кандидат, въпреки че през април обявиха, че ще имат две парламентарни групи в рамките на нов съюз.

„Има споразумение между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали господин Гюров ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже“, коментира Велислав Величков.

Освен президентските избори, политическите сили коментираха и състоянието на публичните финанси. Владислав Горанов изрази съмнение, че правителството ще успее да постигне целта за 3% бюджетен дефицит. Той отхвърли твърденията, че ограничаването на дефицита би навредило на икономиката. В края на май Горанов заяви, че ГЕРБ подкрепя мерки за стабилен бюджет.

От своя страна Велислав Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е изправена пред сериозни проблеми. Той припомни, че до края на годината управляващите трябва да подготвят актуализиран бюджет и ги призова да подхождат внимателно към финансовото планиране.