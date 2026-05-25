Икономически необоснованото повишаване на цените да стане част от забранените нелоялни търговски практики, предлагат от некомерсиалната платформа “Ние, потребителите”. Идеята е да бъде забранено прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори.

Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на промените в Закона за защита на потребителите в дадения срок за предложения между първо и второ четене.

От “Ние, потребителите” обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Налагането на мярка “забрана” не е нещо ново в законодателството, а съществува по отношение на нелоялните търговски практики.

“От “Ние, потребителите” вече предупредихме, че с отпадането на разписаните в Закона за въвеждане на еврото временни мерки за контрол върху необоснованото повишаване на цените съществува риск от нова чувствителна промяна в пазарната среда у нас. И, вместо да се върнем към логиката на пазарната икономика, може да се стигне дотам недобросъвестни търговци да увеличат цените си безпричинно и ненаказано. Затова намираме за разумно решението на държавата да удължи периода за проверки за необосновано повишаване на цените. Считаме обаче, че по-голям ефект от удвоения размер на санкциите ще има икономически необоснованото повишаване на цените да бъде въздигнато в по-тежка категория отговорност - нелоялна търговска практика. А установяването на такава да води не само до глоби за икономическия оператор, но и до принудителна административна мярка - изрична забрана за прилагане на цени, които са повишени при отсъствието на обективни икономически фактори. Такъв подход вече съществува по отношение на редица нелоялни търговски практики”, казва основателят на “Ние, потребителите” Габриела Руменова.