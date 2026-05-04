4- етажна жилищна сграда на ъгъла на ул. „Александровска“ и „Любен Каравелов“ в центъра на Бургас беше отцепена, след като еднометрова ламарина се откъсна от покрива на сградата и надвисна като гилотина. Това видя репортер на „BurgasInfo“. Районът е изключително оживен- в партерния етаж на сградата има козметичен салон, книжарница, в съседство са множество търговски обекти и жилищни сгради. На мястото в момента е екип на „Пожарна безопасност и гражданска защита“, а обитателите на блока достигат до апартаментите си, преведени от униформените.

Това не е първи подобен случай в същата сграда и само случайността е предотвратила по-сериозни последици, коментират очевидци. И настояват властите да предприемат мерки за обезопасяването на зданието.