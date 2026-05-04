Светите мощи (ръката) на свети великомъченик Георги Победоносец ще бъдат посрещнати утре, 5 май в Поморие. Светинята идва с благословията на Сливенския митрополит Арсений, в навечерието на празника на поморийския манастир „Свети Георги Победоносец“ и на Поморие.

Мощите ще донесе архимандрит Игнатий – игумен от манастир „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в Палеохори, с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит.



"Посрещането на такава светиня е израз на единство, вяра и почит. Това значимо духовно събитие ще даде възможност на жителите и гостите на Поморие да се поклонят пред светите мощи и да получат благословение в дните на празника", съобщават от пресслужбата на Община Поморие.

Светите мощи ще пристигнат в манастира на 5 май от 17.30 часа и ще бъдат изложени за поклонение на вярващите до 11.00 часа на 7 май, когато ще отпътуват за Сливен.

ПРОГРАМА

5май /вторник/

17.30ч. – Официално посрещане в Поморие (на кръстовището на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Панайот Волов“), с литийно шествие до манастирския храм;



18.00ч. – Архиерейска вечерня с петохлебие ще възглави Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений.

6май /сряда/