Григор Димитров се свлече до 170-то място в световната ранглиста при мъжете. Най-добрият ни тенисист губи 33 позиции в класацията на ATP след отпадането на старта на Чалънджър турнира в Екс-ан-Прованс.

Българинът отказа участие в квалификациите за Мастърса в Рим, като следващата му заявка е друг Чалънджър - в Бордо, идната седмица.

Водач при мъжете е Яник Синер. Шампионът от Мадрид има 14 350 точки в актива, с 1390 повече от контузения Карлос Алкарас. Александър Зверев, Новак Джокович, Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Алекс де Минор, Даниил Медведев и Лоренцо Музети допълват топ 10.

При дамите Виктория Томова също отбелязва регрес, но само с две места - до номер 158.

Лидерка е Арина Сабаленка с 10 110 точки. Втора е шампионката от Аустрелиън Оупън Елена Рибакина с 8555 пункта. В десетката са още Ига Швьонтек, Коко Гоф, Джесика Пегула, Аманда Анисимова, Мира Андреева, Жасмин Паолини, Виктория Мбоко и Елина Свитолина.

Шампионката в Мадрид Марта Костюк се изкачва с осем позиции до 15-та.