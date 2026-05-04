Онлайн измамите с винетки продължават да подвеждат потребителите, като най-често става дума за сайтове със завишени цени, фишинг платформи или откровени измами без реално предоставяне на услуга. За това предупреди в ефира на „Денят започва“ директорът на Национално тол управление проф. Олег Асенов.

По думите му са идентифицирани три основни типа рискови сайтове. Първата категория предлага реални винетки, но на значително по-висока цена. Втората включва фишинг страници, които имитират покупка, но всъщност събират лични данни без да издават винетка. Третата категория са откровени измами – взимат се пари, без да се предоставя услуга.

„Такива сайтове към момента не функционират активно, защото при установяване на подобна дейност, съвместно с компетентните институции, те се спират“, уточни Асенов.

От Национално тол управление призовават гражданите да проверяват валидността на винетките си само чрез официалните канали – на сайта на институцията, на терминали в бензиностанции или чрез оторизирани партньори.

Потребителите могат да се ориентират и по това дали получават известия за изтичаща винетка. Според експертите подобни нотификации обикновено се изпращат само от легитимни източници, докато съмнителните сайтове рядко предлагат такава услуга.