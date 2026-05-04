Политическите консултации с парламентарните групи за правителство ще се проведат в един, единствен ден – 5 май. Така планира президентът Илияна Йотова, както се вижда от графика на разговорите, разпространен от прессекретариата на "Дондуков" 2. Преди процедурата се разточваше с дни.
Ясно е, че кабинетът ще бъде сформиран с мандата на първата политическа сила - "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев, която вече твърдо заяви такова намерение и разполага с необходимото парламентарно мнозинство, за да го подкрепи.
Графикът на консултациите е следният:
От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България";
От 11.30 часа – представители на ГЕРБ-СДС;
От 12.30 часа – представители на ДПС;
От 14.00 часа – представители на ДБ;
От 15.00 часа – представители на ПП;
От 16.00 часа – представители на "Възраждане".
След края на срещите Йотова ще направи изявление за медиите.
