Служители на отдел “Противодействие на контрабандата” в ГД “Гранична полиция” проведоха специализирана полицейска операция срещу производството, съхраняването и разпространението на акцизни стоки без бандерол на територията на град Брезник.

Установена е производствена и складова база в промишлената зона на града, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн. На място са открити около един тон нарязан тютюн без акцизен бандерол, както и кутии цигари без бандерол, наподобяващи мостри.

Откритото оборудване, материалите и количеството тютюн сочат към организирана незаконна дейност, свързана с обработка, съхранение и подготовка за производство на акцизни стоки, казаха от “Гранична полиция”.

По случая са извършени процесуално-следствени действия от разследващи полицаи от ГД “Гранична полиция”, включително разпити на свидетели, разпознаване на лица и оглед на местопроизшествието.

“Само няколко седмици след разкриването на друга подобна база, тази операция показва устойчивия подход на ГД “Гранична полиция”. С подобни действия се предотвратяват щети за държавния бюджет, ограничават се незаконното производство и разпространение на акцизни стоки и се пресичат възможности за развитие на организирана престъпна дейност”, допълниха от Гранична полиция.