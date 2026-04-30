През 2025 г. 92,7 милиона души в ЕС (20,9 на сто от населението) са били изложени на риск от бедност или социално изключване, сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й.





Тези хора са живели в домакинства, изпитващи минимум един от трите фактора за риск от бедност и социално изключване: риск от бедност, тежки материални и социални лишения и живот в домакинство с много нисък интензитет на икономическа активност. В сравнение с 2024 г. броят на хората в риск е намалял с 600 000 души (от 93,3 милиона или 21 на сто от населението).

Най-висок дял на хора в риск от бедност или социално изключване е отчетен в България (29,0 на сто), следвана от Гърция (27,5 на сто) и Румъния (27,4 на сто). Най-ниски дялове са отчетени в Чехия (11,5 на сто), Полша (15 на сто) и Словения (15,5 на сто).