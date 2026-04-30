Инфлацията трябва да се бори веднага, това заяви пред БНТ Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет.

"Първо трябва да се справят с един проблем, който е инфлацията. Вчера имаше данни за много рязко увеличаване на инфлацията през последния месец – над 7%. Което ние не сме виждали от, може би, 4 години на месечна основа. И понеже това е пряка част от програмата на победителите от "Прогресивна България" – антиинфлационна политика, предполагам бюджет и антиинфлация ще станат една тема, което означава бързи мерки занапред. И може би, ако имат време – малко се съмнявам – да се върнат назад и това, което с вас многократно сме говорили, да кажат истината за поне последния бюджет за 2025 г., колко е завършила държавата, колко е истинският дефицит. Защото помните, че правителството "Желязков" се тупаше по рамената колкото може и каза: "Ние сме под 3%". Европейската комисия миналата седмица каза 3,5%. Но това не включва различните счетоводни творчества, които Европейската комисия тепърва трябва да разглежда. Предварителното взимане от банките, например, вкарването на пари в ББР, сега пък ги изкараха, така че това също трябва да се смята", каза Дянков.

Според него ревизия на бюджет 2025 г. ще извади дефицит в рамките на 5 - 5,5%.

"Това е важно, за да може в следващия бюджет, който също трябва да приемат в рамките на месец, може би, да се знае реално на какво се стъпва. Защото едно е да се каже „имаме 3,5%, трябва до 3% да стигнем", друго е да се каже "имаме 5 - 5 и нещо – трябва да режем наполовина“, каза финансистът.

На въпрос как се бори инфлацията, Дянков отговори: "Аз неслучайно почнах с инфлацията, защото там темата е по-трудна. Темата с дефицита е болезнена, но тя е от няколко години и на едно ново правителство все пак се има толеранс от няколко месеца. Докато инфлацията трябва да се бори веднага. Там служебният кабинет направи някои мерки. Знаете, направи се пакет от мерки – малък пакет, за радост, защото това е кратък период. Но виждаме, че инфлацията рязко се увеличи. Пак казвам – над 7% само за последния месец. И там има два начина. Единият начин, популистки да го наречем, е да започнат да се слагат различни тавани на цените. Това звучи добре политически, много се харчи, така да се каже. Проблемът е, че ти, за да знаеш какъв е таванът, ти трябва да знаеш надценката върху какво е, т.е. колко струва тази стока. Това е невъзможно да се знае – зависи от пазара, външния, вътрешния, от самите търговци. Този тип тавани, съм убеден, че и новото правителство ще използва под някаква форма, но те не работят."

По думите на Дянков другият начин е чрез намаляване на консумацията.

"Какво означава това? Със Вас също сме говорили многократно – веднага да се махнат автоматичните индексации в цялата държавна администрация и във всички части на държавната администрация. Защото всъщност това подхранва инфлацията в България. Подхранва потреблението. Защото се получава така, че в момента, в който има инфлация, тези автоматични индексации… за вашите зрители какво означава: моята заплата, като председател на Фискалния съвет, също автоматично се индексира спрямо средната заплата на служителите в Народното събрание. Така че при инфлация от 7% за миналия месец, това означава, че след 2 - 3 месеца в Народното събрание ще се вдигнат всички заплати със 7%", каза Дянков.

Премахването на автоматичните индексации според председателя на Фискалния съвет е правилна стъпка.

"Едно ново правителство буквално с първото заседание може това да го направи. И това ще има доста добър ефект върху намаляване на инфлацията, която тепърва предстои."

"Няма да намаляваме заплати, ще намаляваме процеса на постоянно увеличаване, което върви напред. В смисъл – има инфлация, веднага се увеличават заплатите, това вкарва нова инфлация и се гради по този начин една вълна, която току-що беше започнала да спада в началото на годината и сега започва да се вдига. По някакъв начин трябва да се бори инфлацията. Това е начинът, който бързо – за два-три месеца – ще даде ефект. И оттам нататък – редица промени в администрацията. Говорили сме за мерки, които буквално за месец ново правителство може да вземе: вместо да имаме 19 министри и 3 вицепремиери, да имаме 15 - 13. Започнаха да излизат някакви идеи. Да започнем да съкращаваме администрацията", каза Дянков.