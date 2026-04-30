Оптимистични са последните сведения от Италия за здравето на Любен Дилов-син. Избраният за депутат от ГЕРБ/СДС в 52-рото Народно събрание не се яви на работа в първия работен ден на новия парламент и това направи влошеното му здравословно състояние публично достояние.

По последна информация на медията ни Любен Дилов-син е бил въведен в медикаментозна кома, в която е бил оставен за около седмица, докато лекарите в болницата в Рим успеят да стабилизират състоянието му след получен тежък инфаркт. Добрата новина, е че 62-годишният политик и журналист, вече е изваден от комата и е с добри прогнози за възстановяване. Първоначалната информация от колегите му от парламентарната група на ГЕРБ е била за получен инсулт.

Вече огласената новина за тревожното здравословно състояние на Любен Дилов-син провокира председателя на ПП "Движение Гергьовден" Георги Захариев да внесе повече яснота по темата:

"Привет на всички, тъй като информацията за здравословното състояние на почетния председател на ПП "Движение Гергьовден" Любен Дилов - син е вече публична, но грешна, искам да изпреваря въпросите и да направя няколко уточнения. Не е инсулт, а инфаркт. Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах от там. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент. Всякакви въпроси моля отнасяйте към мен", написа Захариев в социалната мрежа "Фейсбук".