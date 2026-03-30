Иззеха над килограм фентанил при спецакция в Пловдивско, съобщиха от ОД на МВР.

Две еднотипни пресовки с вещество, реагирало на изключително мощния синтетичен опиоид фентанил, са били открити в автомобил, засечен на пловдивския участък на АМ „Тракия“.

Колата е била спряна в края на миналата седмица от екипи на отдел „Криминална полиция“ и техни колеги от секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“,

След направена експертна справка е установено, че общото количество на иззетото животозастрашаващо вещество надвишава килограм.

39-годишният шофьор е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Той е осъждан и е криминално проявен.