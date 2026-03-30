Бургас заема водещо място с най-голям брой подадени сигнали за нарушения на изборното законодателство - общо 97. За сравнение- в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) те са 58, а в ОДМВР - Враца - 50.



Данните посазват, че областта е сред най-активните както по отношение на регистрираните нередности, но и по отношение на противодействието от страна на органите на реда. В Бургас са образувани 24 досъдебни производства, което го нарежда сред регионите с най-много разследвания по такива случаи. Съществен е и броят на задържаните лица – 15.



Общо 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в МВР. Задържани са 95 души,обяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април.





От всички сигнали 514 са свързани с купуването на гласове, 15 са за неправомерна агитация, три за корпоративен вот и един за унищожаване на имущество. Образувани са 181 досъдебни производства – най-много са в СДВР – 36, в Бургас – 24, а Кюстендил – 17, каза Анчев.

Съставени са 1476 предупредителни протокола и са проведени 120 специализирани полицейски операции.



