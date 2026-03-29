Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 39-годишната жена, арестувана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София. На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци!“.

Преди два дни Софийската градска прокуратура я привлече като обвиняема за опит за убийство и я задържа за срок до 72 часа, предаде NOVA.

Пред съда днес обвиняемата добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“.

Прокуратурата поиска жената да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч. Впоследствие стана ясно, че наблюдаващият прокурор ще прецени дали това се налага. Решението на СГП не е окончателно, може да се обжалва пред Апелативен съд в 3-дневен срок.