Шокиращ случай на насилие разтърси зрителите на "Съдебен спор". Жена от Карнобат заведе дело срещу своя съсед, който не само я пребил с юмруци, но и открито я заплашва с убийство пред камерите.

Детелина Делева твърди, че конфликтът започва още през 2014 г., когато се нанася в кооперацията и влиза в спор със съседа си Ангел Горанов за общото таванско помещение. Първоначално отношенията им били добри, но след обособяването на отделни пространства напрежението ескалирало, пише България днес.

„Той твърдеше, че го наводнявам заради течове от покрива, който не е ремонтиран от 50 години", разказва Делева. Според нея оттам започват постоянни скандали, намеси на полиция и влошаване на отношенията.

Кулминацията идва на 20 февруари, когато по думите ѝ съседът я напада. Самият Ангел Горанов не отрича:

„С юмруци я ударих", заявява той пред камерата.

Още по-шокиращи са думите му по адрес на съседката:

„Тя си го търси. Луда е, няма място тук", казва той, като отправя и тежки лични обиди.

Напрежението достига връх, когато пенсионерът отправя и директна заплаха:

„Ако продължава да ме ядосва – да, може да я ликвидирам", признава той без колебание.

Детелина е категорична, че се страхува за живота си:

„Той ме гонеше със заплахи, че ще ме убие", споделя тя.

По думите ѝ, полицията е викана десетки пъти през годините заради съседските конфликти, но до този момент ситуацията не е била овладяна.

Случаят показва до какви крайности могат да стигнат дългогодишни съседски спорове – от битки за общи части до реално насилие и заплахи за живот.