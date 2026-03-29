Гигантът в хранително-вкусовата промишленост "Нестле" съобщи, че неизвестни лица са откраднали тир, превозващ 12 тона шоколадови десерти "КитКат" (KitKat), предаде Ройтерс.

Камионът е бил откраднат миналата седмица, след като е тръгнал от централната част на Италия. Превозното средство е било натоварено с общо 413 793 десерта от нова серия, които е трябвало да бъдат разпределени в европейската търговска мрежа, но така и не достигнали до крайната дестницаия - Полша.

Камионът и сладкият му товар все още не са открити.

Швейцарският концерн не оповести информация за района, в който е била извършена кражбата.

Според компанията изчезналите десерти са проследими чрез кода на партидата и всеки, който сканира съответните номера, ще получи инструкции за контакт с производителя.

„Винаги сме насърчавали хората да разпуснат с KitKat “, каза говорител на "Нестле".

„Но изглежда, че крадците са приели посланието твърде буквално и са откраднали повече от 12 тона от нашия шоколад. Въпреки че оценяваме великолепния им вкус, кражбата на товара създава големи проблеми на предеприемачи от всякакъв мащаб", се казва в изявление на компанията производител.