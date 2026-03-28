Рано тази сутрин две коли се сблъскаха челно по пътя между село Одринци и град Добрич. В резултат на инцидента единият водач загина, а другият е хоспитализиран с тежки наранявания. По случая е образувано досъдебно производство, а първоначалните проверки показват наличие на алкохол в кръвта на ранения шофьор.

Около 4:30 часа тази сутрин е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя от село Одринци в посока град Добрич. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Добрич.

На място е установено, че лек автомобил „Тойота“, управляван от 55-годишен мъж, при десен завой губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил „Фиат“, също управляван от 55-годишен мъж.

Вследствие на тежкия инцидент водачът на „Фиат“-а е починал в линейката по пътя за болницата.

Шофьорът на „Тойота“-та е настанен за лечение с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство е отчела наличие на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.