Александър Тодоров е назначен от днес за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министърът е назначил нов Управителен съвет на ведомството, а предишните членове на ръководния орган на агенцията са освободени, съобщиха от министерството.

Той е магистър по строително инженерство от Университета по архитектура, строителство и геодезия и досега е бил директор на Института по пътища и мостове към АПИ. В структурата на агенцията работи от 2013 г., а преди това е бил инженер по строителни конструкции.



От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ „Хемус“, лот 3.1 на АМ „Струма“, Аспаруховия мост във Варна и други.

За членове на Управителния съвет на АПИ са назначени Людмила Елкова и Венцислав Ангелов.

До края на 2025 г. Людмила Елкова е заемала поста председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД. В периода 2018-2024 г. е била член на Управителния съвет на БНБ. и член и заместник-председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София” АД. Била е също заместник председател на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ“АД. Заемала е позициите алтернативен управител на Международния валутен фонд за България, член на Управителния съвет на Държавен Фонд „Земеделие“, както и член на УС на Националния доверителен екофонд. В различни периоди е била е съветник на министъра на околната среда и водите, както и на министъра на младежта и спорта. Била е заместник-министър на финансите. Преди това е била ключов експерт юрист и експерт по данъчния компонент на проект на ЕК в Косово. Елкова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство.

Инж. Венцислав Ангелов е завършил Строителен техникум „Ангел Попов“ – Велико Търново, специалност „Транспортно строителство“. Има придобита инженерна специалност от ССВСУ-ВВИСУ „Любен Каравелов“ – София, както и специалност „Стопанско управление“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В периода декември 2022 – юни 2023 г. е бил председател на Управителния съвет на АПИ.

Той е магистър – инженер от Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Технология и управление на транспорта“. Дипломиран инженер-магистър и от НВУ „В. Левски“, със специалност „Защита на населението и инфраструктурата“.

Работил е над 10 години в Областно пътно управление - Велико Търново, включително като директор. Има дългогодишен опит в сферата на строителството. Работил е 4 години и във водеща пътностроителна фирма в Германия.

Досегашният председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Тодор Анастасов беше назначен през март със заповед на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.