Издирваният от над 7 месеца прокурорски син от Перник - Васил Михайлов, се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал, съобщава bTV.

Случаят се е разиграл през нощта на 25 март в сеило Люлин. Стигнало се е до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изтрели по автомобила, с който се е движел.

Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета.

„От гонката, която се е състояла през нощта по време на движението тук, хората се питаме какво се е случило“, заяви той.

По думите му липсва конкретна информация за случилото се.

„Нищо конкретно не може да кажем, защото няма присъстващи. Там е било в една къща и външни хора не са присъствали.“

Жителите са разбрали за инцидента основно от разговори помежду си.

Кметът потвърди, че има информация за опит за палеж, но без успешен резултат. „Не, не е успял. Не се е случило, няма такова събитие.“

В къщата живее семейството на полицая. До момента няма официална информация от институциите.

„Не е стигнала. Обаждаха ми се да питат каква е обстановката в селото.“

Преди да се върне в България, Михайлов е бил в Гърция. Издирван е от МВР повече от 7 месеца. Докато родните власти го търсят, юни месец качи видео, в което обяснява "за тенденциозното разследване срещу него – от страна на МВР и оперативните в Перник".

Васил Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека „Мистери“ и бар „Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.