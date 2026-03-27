Осем души са заловени днес при специализирана полицейска операция "Купен вот" на територията на Община Карнобат, съобщи Областната дирекция на МВР.



13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях са открити в един от задържаните. В друг са намерени списъци и газов пистолет, в трети - снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена.



Проведени са четири разпита на лица, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия.



В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава.



Образувани са шест досъдебни производства срещу пет лица.Пет от производствата са по чл. 167, ал. 2 от НК / за престъпления, свързани с изборните права на гражданите/, а едно е за държане на наркотични вещества.



