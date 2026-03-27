Стотици тонове месо с неустановен произход, със сменени етикети са открити в складове в различни части на България, като схемата действа от години. Това заяви по БНТ Иван Христанов, служебен министър на земеделието.

"Това, че има мрежа беше и причината БАБХ да сигнализира както прокуратурата, така и ГДБОП. Има още складове във Варненско, в Плевенско, в района на Димитровград. Количествата, които откриваме, които трябва да бъдат унищожени, които са със сменени етикети, с неустановен произход, са буквално стотици тонове. Това е много смущаващо. Такъв склад, не може да се появи за ден-два, за месец, това е нещо, което е оперирало от много време", заяви Христанов.

Преди това бяха разкрити незаконни кланици в Ихтиман и Кърджалийско.

Христанов е категоричен, че схемите за търговия с контрабандно месо са на национално ниво.

"Вече си личи, че са на национално ниво. Виждаме други обекти в Бургаско, във Варненско, в района на Ловеч. Там проверките тепърва предстоят. Наистина беше много обезпокойтелно това, което видяхме от ден първи. Картината беше много грозна, но далеч по-грозно е това, че тази мрежа за контрабанден внос на животни, незаконно предвижване на животни на територията на България, след това незаконно транжиране и дистрибутиране е функционирала не месеци, а години наред. Личи си по останките, които намираме. Единственият начин да функционира е никой да не обръща внимание. Ние разговаряхме с колегите от териториалните дирекции на БАБХ. Те споделяха, че нееднократно са пускали доклади към ръководството, но обикновено тези доклади са оставени без отговор, без абсолютно никаква последваща реакция. Това е големият проблем, който пресичаме в момента.", заяви Христанов.

Министърът отхвърли обвиненията за чистка и за назначаване на свои хора.

"Ако искаме да свършим работа, ние трябва да вземем хора, които вършат работа."

"Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски, имаме много ясни задачи - здрава работа в полза на обществото, всякакви схеми ще бъдат показвани, за да може това осветяване да не може да бъде замитано отново."

Христанов посочи, че БАБХ и полицията показват в момента, че могат да действат изключително активно.

"В момента, в който пуснахме заповедта, че цялото незаконно придвижване на животни на територията на България ще бъде спряно, моментално започнаха да излизат всякакви видеа в социалните мрежи, които казват, че това щяло да блокира Великденския пазар. Аз задавам въпроса: добре, миналата година, когато имаше 192 огнища, които обхващат общо 25 000 животни, които трябваше да бъдат убити, когато нямаше достатъчно контрол на придвижването, полицията не беше достатъчно активна – ние всъщност това ли искаме и за тази година? Защото същите тези хора, които днес казват: „Ама вие защо правите придвижването на животни усложнено, забранявайки незаконното придвижване на животни“, след два месеца, ако има отново епидемия, ще кажат: „Ама вие какво правите, защо избивате животни?“ Така че трябва да си дадем сметка. Ако искаме да ядем нормална, чиста храна, ако не искаме да има незаконни кланици и незаконно придвижване на месо в търговски обекти, трябва да има силна държава. Слаба държава вече видяхме до какво води - и в Ихтиман, и в Кърджали, и във Варненско, и в Плевенско."

По думите на служебния министър на земеделието институционален натиск няма.

"Няма да позволим държавните органи да се превръщат в бухалка, по отношение на когото и да е."