Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож в центъра на София, съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Тя е на 39 г. Мотивите ѝ, към момента, не са известни.

По-рано от МВР съобщиха, че жена е намушкала четирима германци с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви".

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх", в посока хотел "Хемус".

Спешните екипи са откарали пострадалите в "Пирогов" и във Военно-медицинска академия. Малко преди полунощ от столичната полиция потърсиха съдействие от гражданите за издирването на жената, като разпространиха нейна снимка.